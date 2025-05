Mo: Sarracino, ‘a capo governo no Meloni ma Ponzio Pilato’

21 Maggio 2025

Roma, 21 mag. (Adnkronos) – “Il Governo di Netanyahu sta compiendo in questo momento operazioni a Gaza che sono allucinanti e vanno condannate con fermezza. Non è accettabile che il Governo Meloni su questo non abbia una posizione chiara. La mozione unitaria delle forze di opposizione presentata oggi alla Camera chiede al Governo il riconoscimento dello Stato palestinese, il cessate il fuoco, il rilascio degli ostaggi. Quello che sta accadendo a Gaza è intollerabile e su questo il governo italiano non ha una posizione mentre ieri il governo britannico diceva cose che vanno nella direzione giusta come l’UE. Il nostro governo non ha a capo Giorgia Meloni ma Ponzio Pilato, senza una posizione chiara su nulla”. Lo ha detto il deputato e membro della segreteria nazionale Pd, Marco Sarracino, ad Agorà su Rai3.