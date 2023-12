Mo: Saviano, ‘terribile quanto sta accadendo, servono due popoli e due democrazie’**

Dicembre 7, 2023

Roma, 7 dic. (Adnkronos) – ”La mia posizione è molto chiara: due popoli, due democrazie’. È terribile quello che sta succedendo, come si può appoggiare una guerra così. Quello che ha fatto Hamas è terrificante ma non credo che la soluzione sia quella portata avanti da Netanyahu, per il quale non ho mai provato nessuna forma di vicinanza’’. Lo ha detto lo scrittore Roberto Saviano rispondendo a una domanda sulla guerra in Medio Oriente, al termine dell’udienza a piazzale Clodio del processo in cui è imputato per diffamazione ai danni del ministro Matteo Salvini.

Parlando a due mesi dall’attacco di Hamas, Saviano ha aggiunto: ‘’Credo nella possibilità reale di una pace soltanto se nascono due democrazie che possano dialogare, soprattutto nel mondo arabo una forza laica, la fine di Hamas è necessaria e in Israele che il Likud perda il potere autoritario che ha’’.