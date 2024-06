Mo: Scalfarotto, ‘boicottaggio dei prodotti di Israele, presentata interrogazione’

26 Giugno 2024

Roma, 26 giu. (Adnkronos) – “Leggo con sgomento di un’iniziativa di alcuni soci della Coop della Toscana che hanno proposto all’azienda di interrompere ogni relazione commerciale con ditte che non solo producano prodotti israeliani, ma anche con quelle imprese, se ne deduce anche italiane, che li commercializzino, al fine di boicottare l’economia di quel Paese. Per questo ho già presentato un’interrogazione al Ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, per chiedere se sia a conoscenza della vicenda e se sia a conoscenza di iniziative di boicottaggio poi effettivamente messe in atto nella Grande Distribuzione Organizzata in Italia, in Toscana o altrove.” Così Ivan Scalfarotto, responsabile Esteri di Italia Viva. “Nella Germania nazista la propaganda di regime scriveva e ordinava che i tedeschi non comprassero dagli ebrei: ‘Deutsche kauft nich bei Juden’. Che i messaggi di Goebbels rivivano in questo secolo, è un presagio di tempi angosciosi. Un presagio che va denunciato con fermezza, e sconfitto. – conclude Scalfarotto.