Mo: Scalfarotto, ‘per comune Bologna vittime non tutte uguali’

29 Maggio 2024

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – “Il Comune di Bologna espone la bandiera della Palestina. Capisco le buone intenzioni di Matteo Lepore, la rabbia e la doverosa solidarietà per tutti gli innocenti, vittime civili degli attacchi a Gaza. Ma le bandiere sono simboli potenti, vanno maneggiate con cura. Perché, per dirne una, non ricordo bandiere israeliane appese ai balconi del Comune di Bologna dopo il massacro, gli stupri e i rapimenti del pogrom del 7 ottobre. C’è un pensiero, in questo diverso approccio, dal quale dissento con forza: che esistano vittime e vittime. Che, come scriveva Orwell, siamo tutti uguali ma qualcuno è più uguale degli altri”. Lo scrive su twitter il senatore di Italia Viva, il centro, Renew Europe, Ivan Scalfarotto.