Mo: Schlein a Meloni, ‘governo riconosca stato Palestina’**

15 Ottobre 2024

Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “Chiediamo al governo di riconoscere lo Stato di Palestina come parte di un processo di pace che in questo momento e’ completamente sparito dai radar”. Così Elly Schlein in aula alla Camera per le comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del consiglio Ue.