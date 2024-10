Mo: Schlein a Meloni, ‘si unisca a embargo totale armi a Israele’

15 Ottobre 2024

Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “Siamo vicini al contingente di Unifil: chi attacca l’Onu attacca il mondo. Noi chiediamo al governo di unirsi all’embargo totale delle armi inviate a Israele. E lasci perdere le risposte da funzionario ministeriale. Qui il punto non è cosa fa l’Italia, che pure ha continuato con le forniture delle licenze precedenti anche dopo l’ottobre scorso, ma è chiedere a tutti i paesi di fermare l’invio di armi a Israele, e questo non lo state facendo”. Così Elly Schlein in aula alla Camera per le comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del consiglio Ue. “Non si capisce se lei pensa di fermare Netanyhau con le telefonate o con atti concreti”.