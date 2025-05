Mo: Schlein, ‘come può Meloni rimanere ferma, dov’è la voce di pace dell’Italia?**

21 Maggio 2025

Roma, 21 mag (Adnkronos) – “A Giorgia Meloni chiediamo come si può rimanere fermi, dov’è la voce dell’Italia? Una voce di pace che non è mai mia mancata in Medio oriente. E dov’è l’Unione europea?”. Lo ha detto Elly Schlein alla Camera.