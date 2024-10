Mo: Schlein, ‘con Meloni confronto su escalation, preoccupazione molto forte’

6 Ottobre 2024

Roma, 6 ott (Adnkronos) – Con Giorgia Meloni “ci siamo sentite sul dramma del Medio oriente e per una preoccupazione molto forte per l’escalation. Ci siamo confrontate. Io ho detto che noi dobbiamo ottenere il cessate il fuoco, che vogliamo vedere uno sforzo diplomatico e politico del governo e dell’Europa per far finire questa guerra, liberare gli ostaggi, fermare il massacro di civili in Palestina”. Lo ha detto Elly Schlein a In altre parole.