Mo: Schlein, ‘confine tra giustizia e vendetta non va superato mai’

Ottobre 25, 2023

Roma, 25 ott. (Adnkronos) – “Non è possibile che si colpiscono ospedali e scuole, che non ci siano acqua e carburante per una popolazione fatta per il 40% da bambini, di cui moltissimi sono tra le migliaia di vittime. Le vittime palestinesi non valgono di meno e colpire Hamas non può essere punire l’intera popolazione palestinese: c’è un confine netto tra giustizia e vendetta che non va superato mai”. Così Elly Schlein in aula alla Camera nelle dichiarazioni di voto dopo le comunicazioni della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista del Consiglio Ue.