Mo: Schlein, ‘da Italia e Ue ogni sforzo per la pace’

Ottobre 10, 2023

Roma, 10 ott. (Adnkronos) – “Chiediamo al governo italiano di favorire la ripresa del dialogo delle parti per scongiurare una escalation che minerebbe la convivenza civile”. Così Elly Schlen in aula alla Camera. “L’Italia in linea con la sua grande tradizione diplomatica può e deve svolgere un ruolo per la pace. Va ripreso il processo di pace in Medio Oriente. Era la speranza di Oslo e resta la speranza per le future generazioni di israeliani e palestinesi. Tutti dovremo impegnarci per una prospettiva di pace. L’Italia e l’Europa facciano ogni sforzo. Tutte le energie del Pd saranno dirette per raggiungere la pace”, sottolinea la segretaria che nel suo intervento ha citato David Grossman e Yitzhak Rabin.