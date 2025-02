Mo: Schlein, ‘Gaza appartiene a palestinesi, Musk e Trump non la possono comprare’

27 Febbraio 2025

Roma, 27 feb. (Adnkronos) – In Medio Oriente “dobbiamo invitare tutte le parti a sostenere la tregua a Gaza e invece le violenze stanno continuando in Cisgiordania. Gaza appartiene ai palestinesi e i miliardi di dollari di Musk e Trump non potranno mai comprarla”. Così Elly Schlein in Direzione Pd.