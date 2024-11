Mo: Schlein, ‘Italia è tenuta ad applicare decisioni Corte penale internazionale’

28 Novembre 2024

Roma, 28 nov. (Adnkronos) – “La notizia della tregua in Libano è una buona notizia, ma serve il cessato il fuoco anche a Gaza, una iniziativa di pace e il riconoscimento dello Stato di Palestina come fatto da altri paesi europei, per perseguire la via dei due popoli due stati che invece il governo di estrema destra israeliano nega”. Così Elly Schlein alla Direzione Pd. E su Netanyhau aggiunge: “L’Italia è tenuta ad applicare le decisioni della corte penale internazionale”.