Mo: Schlein, ‘mozione Pd per spingere governo ad azione politica e diplomatica in Ue’

Roma, 25 gen. (Adnkronos) – “Il Pd è unito sulla necessità di continuare a dare la massima attenzione al drammatico conflitto in Medio Oriente e a quanto accade a Gaza. La nostra è un’iniziativa che vuole costringere il governo a un’azione diplomatica e politica che non tradisca la tradizione diplomatica del nostro Paese, che non tradisca la da sempre attento alla soluzione ‘due popoli, due Stati”. Così Elly Schlein al termine della riunione congiunta dei gruppi Pd a Montecitorio sulla mozione sul Medio Oriente che sarà depositata. “L’Italia deve avere un ruolo nell’Ue. Un’Unione europea che abbia una politica estera comune e una azione diplomatica forte”.