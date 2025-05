Mo: Schlein, ‘parole Smotric vergognose, da governo nessuna condanna’

20 Maggio 2025

Roma, 20 mag. (Adnkronos) – “Quello che sta succedendo a Gaza è inaccettabile e noi, compattamente con tutto il Partito Democratico, abbiamo presentato una mozione unitaria, insieme anche ai 5 Stelle, insieme anche ad Alleanza Verde e Sinistra, che chiede al governo di adoperarsi per un cessato il fuoco immediato, per liberare tutti gli ostaggi israeliani ancora nelle mani di Hamas, per sanzionare il governo di estrema destra di Netanyahu e i suoi ministri: segnalo che ieri il ministro Smotric ha detto delle cose vergognose e non ho sentito una parola di condanna da parte del governo italiano. Ha detto che finalmente stanno sostanzialmente devastando distruggendo completamente Gaza e che il mondo non li sta fermando. Il Pd compattamente pensa che Netanyahu si debba fermare”. Lo dice Elly Schlein a Porta a Porta.