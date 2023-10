Mo: Schlein, ‘rispetto diritto e trattati è stato miraggio per palestinesi in questi anni’

Ottobre 25, 2023

Roma, 25 ott. (Adnkronos) – “Serve il rispetto del diritto internazionale da parte di tutti. Un rispetto del diritto umanitario e dei trattati che è stato un miraggio per il popolo palestinese in questi anni. Dire questo non significa giustificare la violenza ma serve esattamente – e cito le sue parole – a sottrarre la Palestina al ricatto e al bluff di Hamas. Chiediamo al governo di proseguire ogni sforzo diplomatico”. Così Elly Schlein in aula alla Camera nelle dichiarazioni di voto dopo le comunicazioni della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista del Consiglio Ue.