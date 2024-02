Mo: Schlein, ‘telefonata con Meloni? Non ci interessano i derby’**

Febbraio 13, 2024

Roma, 13 feb. (Adnkronos) – L’esito della conversazione telefonica con Meloni? “Lo misureremo col tempo. A noi non interessano i derby interni ma ci interessa contribuire come Italia alla fine di questo conflitto e a un’iniziativa più forte dell’Ue per riuscire a raggiungere una conferenza di pace e una soluzione politica. Per noi il primo passo e’ questo cessate il fuoco umanitario che chiediamo da mesi. Ritengo positivo che sia stato possibile”. Così Elly Schlein parlando con i cronisti alla Camera.