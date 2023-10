Ottobre 10, 2023

Roma, 10 ott. (Adnkronos) – “Esprimo a nome del gruppo Pd cordoglio per tutte le vittime e preoccupazione per gli ostaggi, compresi i due italiani di cui si sono perse le tracce. Fare ogni sforzo per tutelare la vita dei bambini e arrivare all’immediata liberazione”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein in aula alla Camera.