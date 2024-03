Mo: Schmit, ‘immediato cessate fuoco e liberazione ostaggi’

Marzo 2, 2024

Roma, 2 mar. (Adnkronos) – Nella condanna dell’attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre va ricordato che “il diritto internazionale deve essere rispettato e a Gaza non possiamo accettare che ci sia una punizione collettiva. Io sono un amico di Israele ma non dimentico che il governo Netanyahu è un di estrema destra. Chiediamo l’immediato cessate il fuoco, la liberazione degli ostaggi e una Conferenza di pace per una soluzione equa di ‘due popoli, due stati'”. Così il candidato Pse alla commissione Ue, Nicolas Schmit, al congresso a Roma.