Mo: Scholz, ‘non accetteremo mai un odio cieco verso Israele’

6 Ottobre 2024

Berlino, 6 ottobre (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha espresso piena solidarietà agli ebrei tedeschi in occasione dell’anniversario dell’attacco di Hamas contro Israele il 7 ottobre dello scorso anno. Nel suo podcast settimanale, Scholz ha detto che anche in Germania molte persone hanno dichiarato sgomento per lo sviluppo del conflitto in Medio Oriente. “Soffrono ed esprimono la loro preoccupazione. Come potrebbe essere altrimenti?”, ha affermato.

“Nella nostra società libera possiamo sempre lottare per trovare la soluzione migliore e discutere da democratici – ha spiegato – Tuttavia, non dovrebbe mai accadere che i cittadini ebrei in Germania debbano vivere nella paura, che gli ebrei non possano più osare uscire di casa con indosso una Kippah o preferiscano non dire nelle università che sono ebrei. Non accetteremo mai l’antisemitismo e l’odio cieco verso Israele. Gli ebrei qui in Germania meritano tutta la solidarietà del nostro Stato e la solidarietà di tutte le persone perbene in questo paese”.

Il cancelliere ha chiesto ancora una volta un cessate il fuoco per proteggere e rifornire meglio la popolazione civile della Striscia di Gaza e per liberare gli ostaggi israeliani. “Prevenire un’ulteriore escalation del conflitto non è diventato più facile negli ultimi giorni – ha aggiunto – poiché il pericolo di un grave conflitto in tutta la regione continua ad aumentare. Per questo motivo si cerca di evitare lo scoppio di una conflagrazione insieme ai partner internazionali.

“Purtroppo – ha proseguito – in questo primo anniversario dell’attacco terroristico di Hamas contro Israele, la pace o addirittura la riconciliazione in Medio Oriente sembrano più lontane che mai. Ma sappiamo una cosa: un percorso credibile verso una soluzione negoziata a due Stati è essenziale per una pace duratura nel conflitto. La Germania “non lascerà nulla di intentato per contribuire a questo”.