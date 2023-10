Mo: sciopero generale in Cisgiordania dopo ospedale Gaza colpito

Ottobre 18, 2023

Ramallah, 18 ott. (Adnkronos) – E’ in corso uno ”sciopero generale” in Cisgiordania in segno di protesta per l’ospedale colpito a Gaza a causa del quale sono morte centinaia di persone. Lo riporta l’agenzia di stampa palestinese Wafa. Lo sciopero è stato indetto dalle forze nazionali e islamiche nei governatorati settentrionali e ha portato alla chiusura di università, banche e negozi, oltre che ha fermare i mezzi pubblici.

Manifestazioni si sono svolte in varie strade e piazze della Cisgiordania, con appelli a ”continuare a contrastare l’occupazione di Israele”.