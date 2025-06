Mo: Scuderi, ‘domani in piazza per scelte nette e azioni concrete’

6 Giugno 2025

Roma, 6 giu. (Adnkronos) – “Parole vuote e di facciata, accompagnate da inerzia ma soprattutto complicità: è quello che vediamo da parte del governo italiano davanti al genocidio in corso a Gaza. La contrarietà alla revisione dell’accordo di associazione Ue-Israele espressa dall’Italia al Consiglio Ue ne è un esempio. Ci sentiamo di dire, però, che questo atteggiamento non rispecchia l’opinione della popolazione italiana. L’opposizione al genocidio a Gaza è sempre più ampia e questo sabato a Roma ci ritroveremo, ancora una volta, in piazza per gridare stop a questo massacro, sì ad azioni concrete per la libertà del popolo palestinese”. Così l’europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra, Benedetta Scuderi.

“Supportiamo – aggiunge Scuderi – iniziative come quella della Freedom Flotilla e, dentro le Istituzioni, continuiamo ogni giorno a lavorare per ottenere risultati sostanziali. La nostra è una posizione politica netta, con l’obiettivo di mettere fine allo sterminio e alla pulizia etnica. Gli scopi per cui ci battiamo sono chiari: sanzioni al governo israeliano, interruzione di ogni rapporto politico, economico e militare con Israele, pieno rispetto del diritto internazionale e sostegno agli strumenti giuridici internazionali per giudicare i crimini commessi”.

“Bisogna arrivare al più presto al cessate il fuoco permanente ed al riconoscimento dello Stato palestinese. Queste sono scelte di campo e azioni concrete, sulle quali dobbiamo mettere con le spalle al muro il governo Meloni e chi si gira dall’altra parte. È questo che chiederemo in piazza domani e vorremmo vedere con noi chiunque pensa che questa situazione sia inaccettabile”, conclude.