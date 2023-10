Mo: segretario Consiglio norvegese rifugiati, ‘evacuazione Gaza è crimine di guerra’

Ottobre 14, 2023

Oslo, 14 ott. (Adnkronos) – Jan Egeland, l’ex diplomatico norvegese che lavorò per gli accordi di Oslo e facilitare i colloqui tra palestinesi e Israele, ha dichiarato al programma Today di Bbc Radio 4 che l’ordine di evacuazione israeliano per il nord di Gaza è un trasferimento forzato di persone, considerato un crimine di guerra secondo la Convenzione di Ginevra.

Egeland, che è segretario generale del Consiglio norvegese per i rifugiati, aggiunge che ora non esiste un modo pratico per affrontare la “catastrofe” umanitaria in corso a Gaza. Ci sono “molti bambini sotto le macerie che nessuno riesce a tirar fuori… decine di migliaia di unità abitative distrutte o invivibili… migliaia di persone in fuga per salvarsi la vita”.

Egeland sostiene che la portata della crisi a Gaza non è stata ancora pienamente compresa dall’Occidente. “Il Regno Unito, gli Stati Uniti e l’Ue hanno giustamente affermato che siamo con Israele nella lotta al terrorismo”, aggiunge Egeland. “Spero che non abbiano dato il via libera per distruggere un milione di bambini.”