Mo: Sensi, ‘Picierno libera di incontrare chi vuole, senza processi fuori e dentro Pd’

Roma, 28 mar. (Adnkronos) – “Non mi piacciono le gogne e le ghigliottine, credo che Pina Picierno abbia l’integrità e l’intelligenza di incontrare chi vuole lei, esiste la responsabilità a questo mondo, senza dover subire processini, dentro e fuori il partito. Solidarietà”. Lo scrive in un post Filippo Sensi del Pda proposito delle polemiche sulla vicepresidente del Parlamento Ue per aver incontrato, come spiega la stessa Picierno sui social, “un’associazione di ex riservisti israeliani”.