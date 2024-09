Mo: servizi Gb, ‘ancora possibile rappresaglia Iran per uccisione Haniyeh’

7 Settembre 2024

Londra, 7 set. (Adnkronos) – L’Iran potrebbe ancora condurre una rappresaglia per l’uccisione del leader di Hamas, Ismail Haniyeh, avvenuta a Teheran a fine luglio e per la quale attribuisce la responsabilità a Israele. Lo sostiene il capo dell’agenzia di intelligence britannica MI6, Richard Moore. “Sospetto che ci proveranno e non possiamo abbassare la guardia rispetto a ciò che gli iraniani potrebbero provare a fare”, ha detto Moore al Financial Times.