Mo: Shin Bet, ‘sventati 85 attacchi hacker iraniani’

29 Maggio 2025

Tel Aviv, 29 mag. (Adnkronos) – Lo Shin Bet ha sventato negli ultimi mesi 85 tentati attacchi informatici da parte di agenti iraniani contro civili israeliani. Lo hanno rivelato funzionari della sicurezza di Tel Aviv. In coordinamento con la Direzione Nazionale per la Sicurezza Informatica, l’Agenzia per la sicurezza israeliana – scrive il Jerusalem Post – ha identificato un notevole aumento dei tentativi di infiltrazione online rivolti a individui che ricoprono posizioni sensibili o a contatto con il pubblico. Tra i soggetti presi di mira figurano alti funzionari della Difesa, personalità politiche, giornalisti, accademici e professionisti dei media.