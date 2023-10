Mo: SI, ‘attacco di Hamas sciagurato, non può trovare nessuna giustificazione’

Ottobre 9, 2023

Roma, 9 ott (Adnkronos) – “Fuori da qualsiasi analisi disumanizzante, oltre ogni discussione delle parti tra torti e ragioni, rimane la morte e prevale l’angoscia per l’ulteriore carico di tragedia che si sommerà e si sta già sommando. L’attacco di Hamas non può trovare nessuna giustificazione: è un atto sciagurato che ferisce e lacera vite civili e che produrrà solo ulteriore repressione e una guerra che potrebbe non avere alcun limite”. Lo scrive su Facebook il responsabile esteri di Sinistra Italiana Giorgio Marasà.

“Ci sono tragedie che vanno avanti – prosegue l’esponente della segreteria nazionale di SI – da troppo tempo: lo stato di occupazione costante, l’assenza di prospettive e di vita di generazioni schiacciate in una striscia di disperazione da cui non si vede alcun futuro e non si ha nulla da perdere; oppressi ed isolati in una catena lunga di violenze di cui abbiamo fatto finta di non accorgerci, che abbiamo esplicitamente ignorato”.

“Già, perché proprio noi nelle nostre comode case portiamo un peso enorme di responsabilità per quello che sta accadendo. Avevamo il dovere di prevenire tutto ciò, di non lasciare nelle mani di Hamas e della sua follia il destino del popolo Palestinese, di lavorare per una pace vera e duratura”, scrive ancora l’esponente di SI.

(Adnkronos) – “Ed oggi il dovere che è abbiamo è quello di fermare questa guerra, di essere umani fino in fondo, di capire il crinale inclinato pericolosissimo verso cui sta andando il mondo. La pace, che sembra oggi un appiglio disperato (e forse retorico), è invece forse – conclude Marasà – l’unica prospettiva su cui è urgente lavorare. E non solo in Medio Oriente, evidentemente. Prima che sia troppo tardi e tutto sfugga di mano”.