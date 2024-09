Mo: Sinistra per Israele, ‘aberrante manifestazione di sostegno a Hamas’

4 Settembre 2024

Roma, 4 set (Adnkronos) – “Il movimento dei Giovani Palestinesi d’Italia (Gpi) ha convocato per il prossimo 5 ottobre, a Roma, una manifestazione nazionale di sostegno e solidarietà ad Hamas sulla base di una piattaforma aberrante. Il 7 ottobre 2023 – il più grave pogrom antiebraico dai tempi della Seconda Guerra Mondiale, con il massacro di 1.200 civili israeliani e non e il rapimento di 250 innocenti – è definito dal Gpi ‘la data di una rivoluzione’ e le efferate violenze commesse quel giorno sono esaltate come atti di “resistenza” contro uno Stato ‘invasore e coloniale'”. Lo dice Sinistra per Israele.

“Di fronte allo scempio di parole incommentabili chiediamo a tutti la chiarezza e la fermezza che è lecito attendersi in un Paese democratico. Al governo e, in particolare, al Ministro dell’Interno chiediamo una reazione ferma ed esplicita di fronte a una manifestazione contraria alla Costituzione e alle leggi della nostra democrazia. Cosi come fermezza e chiarezza chiediamo alle forze politiche”, prosegue Sinistra per Israele.

“La campana suona per tutti, compresi coloro che, in questi mesi, hanno tollerato nelle piazze parole d’ordine e gesti di odio e di violenza antiebraica. Infine, a tutti chiediamo se in un Paese democratico sia tollerabile una manifestazione di esplicito sostegno a chi ha compiuto e compie atti di terrorismo e violenze che ripugnano alla coscienza di ogni persona. Il sostegno al sanguinario stragismo di Hamas va respinto nel modo piu fermo, senza reticenze, ambiguita e pelose giustificazioni. Nessuno – è l’appello di Sinistra x Israele – resti in silenzio”.