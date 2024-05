MO: Smeriglio (Avs), ‘Italia riconosca Stato Palestina’

23 Maggio 2024

Roma, 23 mag. (Adnkronos) – “Non possiamo aspettare che il popolo palestinese, nell’indifferenza generale, rischi di sparire. Anche l’Italia, dopo Spagna, Norvegia e Irlanda, riconosca lo stato palestinese e la sua dignità. Questo popolo aspetta di essere riconosciuto da decenni. E questa deve essere la via per ritrovare la pace. La timidezza di gran parte dell’Occidente è un ostacolo a qualsiasi trattativa e alla soluzione, proposta anche dal governo Meloni, evidentemente solo in modo formale e non sostanziale, di due popoli in due stati”. Lo ha detto Massimiliano Smeriglio, eurodeputato Avs.