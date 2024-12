Mo: Smotrich, ‘accordo su ostaggi è un grave errore’

18 Dicembre 2024

Tel Aviv, 18 dic. (Adnkronos) – Bezalel Smotrich ha espresso la propria contrarietà al possibile accordo sugli ostaggi, definendolo un “grave errore”, mentre continuano le manifestazioni per chiedere il ritorno degli ostaggi israeliani rapiti. In un’intervista a Kol Berama Radio, il ministro delle Finanze israeliano ha dichiarato: “Hamas si trova attualmente nel suo punto più debole e non è questo il momento di dargli una via di fuga”.

Smotrich ha aggiunto che gli ostaggi sarebbero tornati molto tempo fa se il governo avesse abbandonato i colloqui con Hamas e si fosse dedicato esclusivamente a strategie militari. “L’accordo non serve alla sicurezza del paese, alla vittoria nella guerra o al ritorno degli ostaggi, perché è un accordo parziale”, ha aggiunto, riferendosi al fatto che includerà presumibilmente solo alcuni ostaggi. “Abbiamo bisogno di un accordo completo in cui Hamas si arrenda, lasci la Striscia di Gaza e restituisca tutti gli ostaggi”.