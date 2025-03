Mo: Società prigionieri, ’25 palestinesi arrestati in ultimi raid Idf in Cisgiordania’

13 Marzo 2025

Ramallah, 13 mar. (Adnkronos) – Secondo la Società dei prigionieri palestinesi e la Commissione per gli affari dei prigionieri ed ex prigionieri, almeno 25 palestinesi sono stati arrestati dalle forze israeliane durante le ultime incursioni nella Cisgiordania occupata. Tra gli arrestati ci sono una donna e diversi ex prigionieri, si legge nella dichiarazione congiunta su Telegram. Aumentano gli arresti a Hebron, dove secondo l’agenzia di stampa Wafa oggi sono state arrestate 12 persone, tra cui 11 ex prigionieri.