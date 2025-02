Mo: società prigionieri, ‘da ieri sera 50 arresti in Cisgiordania’

26 Febbraio 2025

Ramallah, 26 feb. (Adnkronos) – Secondo una dichiarazione congiunta della Commissione per gli affari dei detenuti e degli ex detenuti e della Società dei prigionieri palestinesi, da ieri sera sono stati arrestati in Cisgiordania almeno 50 palestinesi, tra cui bambini ed ex prigionieri. Gli arresti hanno avuto luogo nei governatorati di Hebron, Tulkarem, Qalqilya, Nablus, Ramallah, Betlemme, Gerico e Tubas.

Nell’ambito delle sue incursioni militari su larga scala a Jenin e Tulkarem, l’esercito israeliano ha sistematicamente effettuato arresti e indagini sul campo che hanno interessato decine di famiglie, si legge nella dichiarazione. Gli osservatori hanno affermato che i palestinesi sono stati arrestati e tenuti in ostaggio e che le loro case sono state trasformate in caserme militari, con conseguente distruzione diffusa delle infrastrutture.