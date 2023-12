Mo: soldato israeliano accoltellato presso checkpoint in Cisgiordania

Dicembre 17, 2023

Ramallah, 17 dic. (Adnkronos) – Un militare israeliano è stato accoltellato questo pomeriggio presso il checkpoint di Rantis, in Cisgiordania. Ne dà notizia il Jerusalem Post, aggiungendo che il soldato non è in pericolo di vita.

Secondo il servizio di soccorso Magen David Adom, il ferito sarebbe un riservista israeliano di 49 anni, che ha ricevuto assistenza medica in una stazione di servizio vicino al posto di blocco. È stato portato allo Sheba Medical Center in condizioni stabili. Il soldato sarebbe riuscito a sparare contro il terrorista, ferendolo.