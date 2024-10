Mo: Starmer, ‘Gb preoccupata per messa al bando Unrwa’

29 Ottobre 2024

Londra, 29 ott. (Adnkronos) – Il primo ministro britannico Keir Starmer ha dichiarato che il Regno Unito “è gravemente preoccupato” per l’approvazione alla Knesset di due progetti di legge che colpiscono l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi. “Questa legislazione rischia di rendere impossibile il lavoro dell’Unrwa essenziale per i palestinesi, mettendo a repentaglio l’intera risposta umanitaria internazionale a Gaza e la fornitura di servizi sanitari ed educativi essenziali in Cisgiordania”, ha detto il premier, aggiungendo che la situazione umanitaria a Gaza è “semplicemente inaccettabile”.

“Abbiamo bisogno di vedere un cessate il fuoco immediato, il rilascio degli ostaggi e un aumento significativo degli aiuti a Gaza – ha detto ancora Starmer – Solo l’Unrwa può fornire aiuti umanitari nella quantità e con il ritmo necessari. Rendiamo omaggio ai 222 membri dello staff dell’Unrwa che hanno perso la vita nel conflitto”.