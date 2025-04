Mo: studenti Yale allestiscono accampamento in vista arrivo Ben-Gvir

23 Aprile 2025

Washington, 23 apr. (Adnkronos) – Gli studenti di Yale stanno allestendo un nuovo accampamento in solidarietà per Gaza in vista della visita del ministro della Sicurezza Nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir alla scuola di New Haven, Connecticut, quasi un anno dopo l’arresto di decine di persone nel campus. Gli studenti chiedono che Yale disinvesta dalle aziende produttrici di armi israeliane. Ben-Gvir dovrebbe parlare allo Shabtai, un’associazione ebraica di Yale. I suoi unici eventi ufficiali sono con il gruppo, oggi a New Haven e domani a New York. Non è previsto che incontri alcun funzionario dell’amministrazione Trump.