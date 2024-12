Mo: Sullivan incontra premier Qatar per discutere accordo sugli ostaggi

13 Dicembre 2024

Doha, 13 dic. (Adnkronos) – Il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, ha incontrato a Doha il primo ministro del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al-Thani, con cui ha discusso di un accordo per liberare gli ostaggi rimasti e implementare un cessate il fuoco a Gaza. Lo riporta il Jerusalem Post, aggiungendo che i due hanno discusso anche dei recenti sviluppi in Siria.