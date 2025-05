Mo: Svezia alla Ue, ‘sanzioni a ministri israeliani per trattamento civili a Gaza’

20 Maggio 2025

Stoccolma, 20 mag. (Adnkronos) – Il ministro degli Esteri svedese afferma che Stoccolma chiederà alla Ue sanzioni contro alcuni ministri israeliani per il trattamento riservato da Israele ai civili palestinesi a Gaza. “Dato che non vediamo un netto miglioramento per i civili di Gaza, dobbiamo alzare ulteriormente i toni. Pertanto, ora faremo pressione affinché l’Ue imponga sanzioni anche contro singoli ministri israeliani”, ha dichiarato la ministra degli Esteri svedese Maria Malmer Stenergard all’Afp.