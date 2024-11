Mo: Tajani, ’15 tir, 20 tonnellate cibo, 20 materiale sanitario, grazie a Coldiretti’

29 Novembre 2024

Roma, 29 nov. (Adnkronos) – “Grazie per quello che state facendo per sostenere il progetto umanitario Food for Gaza. Proprio ieri è atterrato un altro aereo cargo italiano che ha consegnato alle autorità giordane prodotti forniti da voi gratuitamente e che verranno distribuiti direttamente ad abitanti della Striscia di Gaza con il sostegno accanto all’Italia di Israele e dello stato palestinese”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo alla Coldiretti.

“Abbiamo dato al programma alimentare mondiale 15 tir modificati per andare nella Striscia di Gaza. Sono partiti da Ravenna carichi di materiali alimentari e sanitari. Resteranno a Gaza e continueranno a distribuire alla popolazione civile. Sono arrivate ad Hamman 20 tonnellate di aiuti alimentari e 20 di materiale sanitario. L’Italia – conclude – si sta impegnando per sostenere la popolazione di Gaza anche grazie alla collaborazione con tante imprese che fanno capo a Coldiretti”.