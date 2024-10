Mo: Tajani, ‘aspettiamo spiegazioni e scuse da Israele’**

10 Ottobre 2024

Roma, 10 ott. (Adnkronos) – “E’ stata aperta un’inchiesta e noi ora aspettiamo spiegazioni e scuse da Israele. Non è concepibile che si spari un colpo di mortaio contro una base dell’Unifil. Bisogna fare in modo che quello che è accaduto nei giorni scorsi non accada più”. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a Tg2 Post.

.