Mo: Tajani, ‘bene accordo con opposizione su Aspides, certifica scelte giuste’

Marzo 6, 2024

Roma, 6 mar. (Adnkronos) – “È molto positivo che ieri sulla missione Aspides si sia trovato un accordo, il governo ha dato parere positivo ad alcuni testi dell’opposizione, questo significa che sulla politica estera, almeno per quanto riguarda la sicurezza del traffico marittimo nel Mar Rosso, c’è unanimità, tranne i Verdi e la sinistra estrema”. Così il vicepremier e segretario di FI, Antonio Tajani, arrivando a Palazzo Chigi per la riunione con i sindacati delle forze di polizia.

“Il M5S e il Pd, ed è un fatto positivo – osserva -, hanno votato a favore ella nostra proposta per questa missione. In politica estera quando c’è una coesione fra maggioranze e opposizione è sempre molto positivo: vuol dire che sono scelte giuste. L’Italia sarà protagonista, e ringrazio ancora la nostra Marina militare che si sta profondendo in quella parte del mondo per garantire il trasporto marittimo e la sicurezza delle nostre navi mercantili. Il 40% del traffico mercantile dell’export passa attraverso il Mar Rosso. Garantire la sicurezza significa anche evitare i consistenti danni economici che la riduzione del traffico marittimo in quell’area crea”.