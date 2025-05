Mo: Tajani, ‘Governo non è silenzioso su Gaza, nostro impegno per popolazione civile’

12 Maggio 2025

Roma, 12 mag. (Adnkronos) – “Dov’è il silenzio? Se parlo io, che sono vicepremier e ministro degli Esteri, parla il governo. Ma poi non ne ha parlato la stessa presidente del Consiglio? Non ha detto che condividiamo la proposta dei Paesi arabi per la ricostruzione di Gaza? Il che significa confermare che siamo preoccupati per la popolazione civile palestinese. Siamo l’unico governo europeo che ha messo in piedi un piano di aiuti alimentari e sanitari, ‘Food for Gaza’. Vogliamo il cessate il fuoco, vogliamo la liberazione degli ostaggi, ci riconosciamo nella posizione incontrovertibile di papa Leone XIV”. Così al Corriere della Sera, il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani rivendica la preoccupazione dell’Italia per la guerra la guerra di Israele a Gaza e l’azione del Governo in aiuto dei civili palestinesi.