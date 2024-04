MO: Tajani in contatto con ambasciate, Farnesina invita a non viaggiare nella regione

12 Aprile 2024

Roma, 12 apr. (Adnkronos) – Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha avuto oggi conversazioni telefoniche con gli ambasciatori d’Italia a Tel Aviv, Beirut e Teheran, e con il console a Gerusalemme. Nelle ultime ore il Ministero degli Affari Esteri – informa una nota della Farnesina – ha ripetuto una serie di contatti e videoconferenze con le ambasciate della regione per aggiornare i piani di contingenza e rafforzare il coordinamento di tutti i dipendenti del ministero in relazione alla situazione di tensione nella regione. Il ministero ha rinnovato a tutti i cittadini italiani la richiesta di evitare viaggi non essenziali nella regione e ha verificato i collegamenti con i cittadini residenti. Le ambasciate hanno predisposto ulteriori misure per rafforzare la protezione del personale, dei connazionali e delle sedi.