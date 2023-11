Mo: Tajani, ‘inviati aiuti e un ospedale da campo’

Novembre 9, 2023

Roma, 9 nov. (Adnkronos) – “A Parigi, alla conferenza umanitaria su Gaza, ho sottolineato l’impegno concreto del Governo per i civili. Oltre agli aiuti umanitari inviati, oggi è salpata la Nave Vulcano ed arriverà anche un ospedale da campo. L’Italia è in prima fila con i partner per la pace in Medio Oriente”. Lo ha scritto su X il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.