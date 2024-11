Mo: Tajani, ‘Italia ha ottime relazioni con Israele, Anp e Libano, possiamo portare pace’

6 Novembre 2024

Roma, 6 nov. (Adnkronos) – “L’Italia svolgerà un ruolo importante in Medio Oriente perché siamo interlocutori che hanno ottime relazioni sia con Israele, sia con l’Autorità nazionale palestinese, sia con il Libano”. Lo ha detto alla Farnesina il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, sottolineando che “anche la richiesta di avere 200 carabinieri per formare la polizia palestinese è un altro motivo che potrà permettere all’Italia di svolgere un ruolo di portatrice di pace”.

“Sono convinto che l’obiettivo della pace non è facilmente raggiungibile, ma non dobbiamo mai arrenderci – ha aggiunto Tajani – Con gli Stati Uniti io credo che si potrà lavorare, come abbiamo sempre fatto. Abbiamo la mano nella mano per difendere il diritto di Israele ad esistere e il diritto del popolo palestinese ad avere uno Stato”.