Mo: Tajani, ‘molto preoccupati, si torni al dialogo’

21 Marzo 2025

Roma, 21 mar. (Adnkronos) – “Siamo molto preoccupati, ci auguriamo che si possa tornare al dialogo. Ci auguriamo che possano essere liberati gli ostaggi israeliani e che cessi ogni azione militare contro la popolazione civile, anche se poi l’obiettivo è Hamas. Siamo molto preoccupati per ciò che sta accadendo”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e vice premier Antonio Tajani, in un punto stampa prima dell’inizio del convegno, a Villa Madama, a Roma, ‘Piano d’azione per l’export italiano’.

“Il messaggio che è arrivato anche dal Consiglio Europeo è molto chiaro – sottolinea Tajani – Si ritorni al dialogo, si passi dalla prima fase del cessato il fuoco alla seconda fase. Noi approviamo e sosteniamo il piano di ricostruzione di Gaza presentato dai paesi arabi. Presto sarò in visita in Egitto anche per vedere la questione dei rifugiati e dei profughi palestinesi, continuiamo ad aiutare la popolazione palestinese, continuiamo a curare i bambini palestinesi, nei nostri ospedali continua il nostro lavoro di sostegno alla popolazione civile attraverso il pacchetto Food for Gaza insieme al programma alimentare mondiale. Facciamo tutto ciò che è il nostro potere per ricostruire la pace e fare in modo che cessi una guerra che ha provocato troppi morti. Quindi mi auguro che anche il popolo palestinese alla fine possa realizzare il suo sogno: uno Stato che riconosca Israele e sia riconosciuto da Israele”.