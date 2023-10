Mo: Tajani, ‘prospettiva al popolo palestinese per tagliare erba sotto piedi Hamas’

Ottobre 27, 2023

Roma, 27 ott. – (Adnkronos) – “L’obiettivo politico che ci siamo prefissati è che l’unica soluzione è trovare una prospettiva al popolo palestinese per tagliare l’erba sotto i piedi di Hamas. Assolutamente dobbiamo lavorare con l’Autorità nazionale palestinese, Hamas è un’organizzazione terroristica e va depotenziata”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine di un forum sulla sicurezza nella sede della Regione Lazio a Roma.

“È giusto che Israele colpisca i luoghi da dove vengono lanciati i missili contro il loro stato, ma allo stesso tempo dobbiamo impedire che la popolazione civile da una parte e dall’altra sia vittima di una guerra – ha specificato -. Le regole della guerra sono ben altre e non vorremo mai che ci fosse una guerra, siamo a favore della pace e stiamo lavorando in tutti i modi possibili per cercare di attenuare la situazione”.