Mo: Tajani, ‘proteggere italiani in Libano ed evitare escalation’

29 Luglio 2024

Roma, 29 lug. (Adnkronos) – “Proteggere gli italiani, civili e militari, in Libano e operare perché non ci sia un’escalation bellica con Israele”. Sono i due obiettivi immediati che il ministro degli Esteri indica – in un’intervista rilasciata al Quotidiano Nazionale – poche ore dopo l’attacco di Hezbollah al campetto di calcio dei ragazzi israeliani drusi uccisi sul Golan e il divampare di un nuovo, grave focolaio di crisi in Medio Oriente.

“I rischi ci sono, ma è nostro compito agire per ridurli – spiega Tajani – Abbiamo in Libano due contingenti militari, uno a Beirut e un altro con l’Unifil lungo i confini, e 3mila civili italiani, molti dei quali con doppio passaporto. Garantire la sicurezza ai nostri connazionali è, dunque, la prima missione. Sono in contatto costante con il ministro Crosetto e con il nostro ambasciatore. La nostra Unità di crisi è mobilitata e in piena attività. Dunque, da un lato nessun italiano deve recarsi in quelle zone e, dall’altro, siamo pronti all’evacuazione dei civili se la situazione peggiora”.

“Da qui i nostri sforzi – conclude il ministro – anche attraverso contatti con i ministri degli Esteri israeliano e libanese, per evitare l’aggravarsi e l’allargarsi del conflitto. Anzi, auspico che il summit che si è tenuto a Roma tra i servizi segreti americani e israeliani e i negoziatori arabi possa far fare passi in avanti alla de-escalation”.