Mo: Tajani, ‘seguiamo nostri militari come figli, missione deve andare avanti’**

10 Ottobre 2024

Roma, 10 ott. (Adnkronos) – “Gli italiani” in Libano “si stanno comportando da veri portatori di pace. Li stiamo seguendo come figli, chiediamo aggiornamenti minuto per minuto. Noi facciamo tutto quello che è in nostro possesso per garantire l’integrità di questi ragazzi ma la missione deve andare avanti per garantire la pace e impedire che la situazione degeneri”. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a Tg2 Post.