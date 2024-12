Mo: Tajani, ‘si fatica a scorgere fine crisi’**

16 Dicembre 2024

Roma, 16 dic. – (Adnkronos) – “Il brutale attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre ha messo in moto una crisi di cui si fatica a scorgere la fine. Finché non si risolverà quel problema sarà complicato avere un Medio Oriente stabile”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, augurandosi che il 2025 “possa essere finalmente un anno di pace” per la regione. “Noi vogliamo riconoscere la Palestina, ma non possiamo farlo se non c’è un mutuo riconoscimento tra Palestina e Israele altrimenti certe scelte diventerebbero velleitarie”, ha aggiunto Tajani nel suo intervento alla Conferenza degli ambasciatori.