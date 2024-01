Mo: Tajani, ‘spero in negoziati a breve e che bambini di Gaza siano curati in Italia’

Gennaio 28, 2024

Roma, 28 gen. (Adnkronos) – “Non abbiamo contatti con Hamas, ma con l’Anp. Serve che qualcuno parli con i terroristi, lo fanno l’Egitto e il Qatar. Spero sia breve il tempo per giungere ai negoziati e che potremo accogliere in Italia i circa 100 bambini feriti a Gaza e che al momento vengono assistiti sulla Vulcano e nell’ospedale italiano in Egitto”. Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo a In Mezz’ora, su Raitre.