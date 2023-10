Ottobre 17, 2023

Roma, 17 ott. (Adnkronos) – “Gli italiani sono una dozzina e si trovano vicino a Rafah. Speriamo che oggi possano uscire dalla Striscia di Gaza e raggiungere l’Egitto. Sono in corso trattative e per noi questa è la priorità. Abbiamo rimpatriato turisti e pellegrini, stiamo cercando di farlo anche per coloro che si trovano nella Striscia”. Lo ha detto a Radio anch’io il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.